Aytunç Erkin: AKP’lilerin görmediği Cemil Meriç’in ‘kapitalizm’ eleştirisiydi

AKP de Erdoğan da sosyolog Meriç’in, “Avrupa’nın tarihi sınıf savaşlarının tarihidir” tespitini kabul etti ancak Türkiye’de “sınıf savaşının” olmadığını iddia etti aynı Cemil Meriç gibi. Çünkü… Kendi sınıfını yarattı iktidar. (Özellikle Turgut Özal’la birlikte)! Yarattığı da “kolay yoldan zenginleşen” kadrolar. AKP’lilerin görmediği, Cemil Meriç’in “kapitalizm” eleştirisiydi: “Batı Avrupa’da doğan kapitalizm, bir asır içinde bütün dünyaya yayıldı. Ama bu genişleyiş çok özel bir biçimde oldu. Dünyanın bütün ülkeleri ya pazardır artık, ya hammadde kaynağı. Daha dar bir ölçüde de sermaye için yatırım alanı. (Bir Dünyanın Eşiğinde/Cemil Meriç)” AKP’li Mahir Ünal’ın “Harf Devrimi” eleştirisini tartışmaya gerek yok. Başı açık ya da kapalı kadının, namaz kılan ya da kılmayan erkeğin sınıfsal kavgasında nerede duruyorsunuz? Esas mesele bu!
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