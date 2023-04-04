Aytunç Erkin: 21 yıl önce ABD’ye giden üç AKP’li kurmay

ABD’nin Ankara Büyükelçisi Pearson, AKP Genel Merkezi’ne giderek 3 Kasım 2002 seçimleri sonrası Erdoğan’la bir araya geldi. Erdoğan ve Pearson 50 dakika süren görüşmeden sonra ortak açıklama yaptı. Erdoğan’la çok iyi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyleyen Pearson, “ABD Başkanı Bush’un mükemmel seçim zaferi için tebriklerini ilettim” dedi. Erdoğan da, Pearson aracılığıyla ABD’de Cumhuriyetçilerin seçimi kazanması dolayısıyla Bush’a tebriklerini gönderdi. Erdoğan, seçim öncesinde üç kişilik ekonomi heyetini ABD’ye gönderdiklerini, hükümetin kurulmasıyla birlikte yeni ziyaretlerin olacağını büyükelçiye ilettiklerini ve bu konuda destek istediklerini belirtti. Burada kritik cümle şu: AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, 3 Kasım 2002 seçimleri öncesinde üç ekonomi kurmayını Amerika’ya gönderdiğini açıklıyor. O zaman sormazlar mı? Seçim öncesinde neden ABD’ye gittiniz?

AKP Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, 20 Mart 2023’te ABD’nin Ankara Büyükelçisi Jeffry L. Flake ile basına kapalı yarım saat görüşme yaptı. 22 Mart’ta da Flake, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu’nu ziyaret etti. Bu ziyaretlere ses çıkarmayan Erdoğan, Kılıçdaroğlu-Flake görüşmesini sert bir tonda eleştirmesi çelişki değil mi?

Aytunç Erkin’in yazısı