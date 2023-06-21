Ayşen Uysal: Üniversiteler yüksek güvenlikli birer cezaevine dönüştürülmüş durumda

Bilim mi kaldı, üniversite mi? Evet kalmadı. Üniversiteler yüksek güvenlikli birer cezaevine dönüştürülmüş durumda. İçinde bilim yapılabilmesi neredeyse imkansız. Ne üniversitenin ne bilimin ne de bilim insanının bir değeri var. Öğrencisinden öğretim üyesine üniversitenin tüm bileşenleri denetim ve gözetim altında, George Orwell’ın 1984 adlı eserinin yeni bir yorumunu sahneliyorlar. Her dönemin insanları, her dönemde koltuklarını korumaya devam ediyor. Big Brother’ın unvan sahibi gözleri onlar. Bunun için varlar, yoksa bilim ve eğitim için değil elbette.
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