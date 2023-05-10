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Yaramazlara biraz batar!

Ayşen Uysal: ‘Şeytan taşlama’ çağrılarına karşı baharın en güzel çiçekleriyle yürüyeceğiz

“Cehennem içeriden geçersiz ilan edildiğinde, cehennemliği son bulur” diyor John Berger. Cehennemi geçersiz kılmak ve kapılarını sonuna kadar kapatmak için 14 Mayıs seçimleri bize bir olanak sunuyor. Taşlı sopalı saldırıları, hakaret ve yalanı, korku ortamını sonlandırmak için bir fırsat. Belki de uzunca bir süre kolaylıkla elde edemeyeceğimiz bir olanak.

Bizzat devlet görevlilerinin ve iktidar yandaşlarının her türlü muhalefeti şeytanlaştırma çabalarına karşı, “şeytan taşlama” çağrılarına karşı elimizde baharın en güzel çiçekleriyle, mesela leylak demetleriyle, yürüyeceğiz. Tıpkı Gezi’nin sembollerinden copa karşı elinde çiçek demeti tutan penguen misali.


Ayşen Uysal’ın yazısı

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