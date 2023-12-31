Ayşen Şahin: Tarikatı sorgulatmıyor hiçbir kurum

Vergisini ödediğin Diyanet de öyle izliyor hurafeleri, kadını mal eyliyorlar sohbetlerinde, öyle değil böyle döveceksin diyor, haddini bildireceksin diyor, çıkmayacak, gezmeyecek, çalıştırmayacaksın diyor, izliyorlar.

Denetim yok, tekzip yok, düzeltme yok. İşleri ne bilmiyorum, o bütçe ne için anlamıyorum.

Kızıl Goncalar’a yasak gelmiş, tarikatı sorgulatmıyor hiçbir kurum, betere kötü bile dedirtmiyor.

Emekçilerinin şiddetin her türlüsünü tattığı, imkanı olanın, kovulduğu memleketinden kapağı güvenli bir yere attığı, yurttaşın randevu alamadığı, bazı branşlarda hekim bulamadığı, canımızın serbest piyasa ekonomisinde ezildiği bu sağlık sisteminde sağlık diliyorum hepimize, gökten insin zembille.

Bir güler yüzün lüks olduğu, masalar kuramadığımız, canımızın çektiğini alamadığımız, kutlayacak an bulamadığımız, vizesiz, pasaportsuz, evsiz, barksız, güvencesiz, zafersiz, parasız, geleceksiz, hayalsiz günlerimizde mutluluk diliyorum hepimize. Atomu çekirdeğine ayırmak gibi bir icat olsa gerek, başarabilen paylaşsın bizimle de. Ne diyordu aforizmalar: Mutluluk paylaştıkça çoğalır.

Ayşen Şahin’in yazısı