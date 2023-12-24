Ayşen Şahin: Şaşıyor musun?

Sabah kalkıyoruz işe gidilecek, çocuklar, gençler de okula. Hava karanlık.

Şaşırtıyor mu adına hâlâ “sabah” deyişimiz ve daha gök maviye dönmeden başlayan hayatta dilimizden kopan “günaydın”lar?

Anayasa’da değiştirilemez bir madde: Demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devletidir.”

Çocuğu okula götürüyorsun tabela değişmiş, olmuş sana imam hatip ya da mesela pilot okul, okulda bir imam, görevi de “danışman”.

Şaşırtıyor mu?

Üniversiteye gidiyorsun, ömrün en güzel çağı, nice hevesler kurtlanmış cebinde, ama kan deli akar bu yaşlarda, hâlâ ömründen tat alasın var, cebinde bir kurdele, bir süsleme, yeni yıla umut olsun diye, takacaksın çam ağacına, beyninde bir yumruk patlıyor, güvenlik saldırdı yeni yıl neşene. Şaşıyor musun?

Duvardaki çatlak, sıvadan mı betondan mı diye bakıp kendini ikna edip oturuyorsun evinde, yuva bilmişsin, yerleştirmek için onca emek vermişsin sonuçta. Maaşına zam gelmiş yüzde 40 oranında, ev sahibi diyor bundan kelli kiran 4 katına çıkıyor, haberin ola.

Bu yeni kira, iki maaşın ediyor mesela. Ne rahat söyledi değil mi ev sahibi? Şaşırtmaz mı insanı paraya bir sıfırın daha böyle kolay eklenmesi?

Ayşen Şahin’in yazısı