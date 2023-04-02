Ayşen Şahin: Hayati seçim için hatırlatma

İnsanca yaşam talebinde çıtayı arşa taşımamız gerek. Bu seçimle işimiz bitmeyecek, ancak hak kayıplarında rakımı yeniden sıfır noktasına getirsek bile büyük zafer. Üzerine sonra dağ gibi talepler eklenecek.

Bu hayati seçim için hatırlatmamı yapayım:

Seçmen listelerimizi kontrol edelim, tüm apartmanı görebiliyoruz, komşular dahil bakmak gerek. Bunu bir kez değil, seçime kadar düzenli yapacağız.

Oyu verip çıkmayacağız, oyların, sandıkların, çuvalların başında duracağız. Burada hâlâ örgütlenmeyen varsa acele etsin.

Kolay bir süreçte değiliz, mayın tarlasında koşarak seçime gidiyoruz, tartışma üslubunda da insanca yaşam tahayyülünü hatırda tutalım derim. Kötü dil kimseyi iyi olana ikna edebilmiş değil.

Bizim derdimiz hepimiz için iyi olana birlikte ulaşabilmek.

Hepimize 14 Mayıs’ta miadını çoktan doldurmuş toksik bir ilişkiyi geride bırakarak muhteşem bir ayrılık diliyorum.

Ayşen Şahin’in yazısı