Ayşen Şahin: Google’a ‘AKP’li vekil deprem bölgesinde’ yazın

Bu ülkede yaşayan herkes bir olmuş, deprem bölgesinde olsun olmasın kimse uyumuyor. Bir yardım çağrısı kaçırır mıyım, yapabileceğim bir şey olursa uykuda yakalanmayayım, milyonlar soğukta bekliyorlar bize sıcak yatak yakışmaz diyerek, uyumuyoruz. İktidardan bir kişi “iki gündür aynı gömleği giyiyorum” intibaı bile veremedi bu sefer.

Yankı odam mı diyorum ama değil. Açın Google’ı “AKP’li vekil deprem bölgesinde” yazın.

İlk haber İmamoğlu’na sözle saldıran eski AKPli vekil Nursel Reyhanlıoğlu, ikinci haber Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Diyarbakır vekili Oya Eronat’ın deprem bölgesinde yurttaşlarca yuhalanması, üçüncü haber yurttaştan gelen eleştirilere karşı AKP Adıyaman Milletvekili İbrahim Halil Fırat’ın “Öyle büyük bir kırgınlık yok” yanıtı ve AKP Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın’ın “Bu eleştirilere yanıt vermeye gerek yok” cümlesi.

Ayşen Şahin’in yazısı