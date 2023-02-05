Ayşen Şahin: Erkan Baş’ın kırmızı kazağı

İranlı Sanatçı Negin Parsa bir şarkı yapmış:

“Bu artık efsane değil bu devirdeki zahhak sensin, bu artık efsane değil Demirci Kawa benim, ya herro ya merro, seçimini yap, safını seç arada kalma.

…

Benden ne aldıysan ölümsüzlük habercisi oldu, benden sesimi aldın ama suskunluğum bu şarkıya dönüştü…”

Kırmızı kazak Erkan Baş’tan çıktı artık, bize hak görülmeyen ve çoktan hak ettiğimiz her şeyin bir simgesi oldu. İktidarın sözü bitmişliğinin daniskası oldu.

İşte bu Zahhak ile Kawa arasında.

Bir simge arıyordum aylardır. Önümüze düştü.

Kırmızılara bürünelim.

Bu cepheyi de böyle bilsinler.

Cehennemin alevleri turuncuysa bizim de rengimiz kızıldır, yandık yanacağımız kadar, adımız halk, ateşimiz har, kızıl yalımı bir de onlar görsün.

Ayşen Şahin’in yazısı