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Yaramazlara biraz batar!

Ayşen Şahin: Demirtaş’a kulak verelim

Bu seçimde her sandıkta yeter sayıda müşahit, avukat gibi tedbirler yeterli olmayacak. Bizlerin o gün bir şenlik havasında okul bahçelerinde açıklanan sonuçlara ikna olana kadar beklememiz gerekecek. Seçimdeki hilelerin önünde ancak etten duvarlar durur, bunu gördük son mazbatada.


Zamanında binlerce, onbinlerce insan hiç oy vermedikleri partilerin müşahit kartları ile sandık başlarını tuttu. O zamanlar hepimiz daha bir arkadaştık. Bu sefer çok daha büyük bir çaba gerekecek.

O yüzden Demirtaş’a kulak verelim diliyorum. Birbirimizi kırıp dökmek için doğru bir zaman değil, hayattaki en büyük ortak paydamızda; tek adam rejimine karşı birleşelim. Demokrasiyi savunurken kişilerin fikir hürriyetine müdahale, başkalarının mücadelesinin şeklini kendi pratiğine göre çizip dayatmak, bir geleceğimiz kalmamışken geçmişin hesabında kaybolmak, eylemsizliğin acısını çekerken hala daha çok iş yerine laf üretmeye çabalamak bizi kurtarmayacak.

Ayşen Şahin’in yazısı

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