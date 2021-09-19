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Yaramazlara biraz batar!

Ayşe Özek Karasu: Hollywood neden yıkanmıyor?

Hollywood’un tuhaf güzellik-sağlık pratikleri malum, Gwyneth Paltrow’un uyduruk “apiterapiyle” cildini parlatmak, bünyeyi temizlemek için kendini arılara sokturmasına kadar varan bir nevi obsesif kompulsif bozukluk. Katiyen bilimsel olmayan bu terapi sonucu alerjik reaksiyon nedeniyle kayda geçen ölümler var. (…)

Şöhretler arasındaki bu yıkanmama trendi iyice gözle görülür hale gelince sosyal medyada tartışmalar başladı, gazeteler uzman görüşlerine başvurarak konuya ışık tutmaya başladı.


Hollywood’da bir trend çıkar da, karşı hareket olmadan olur mu? Yıkanmayanlar sert “Kaya”ya çaptı. Eski profesyonel güreşçi olarak “The Rock” lakaplı Dwayne Johnson derhal Twitter’da ringe çıktı ve günde üç kez duş aldığını, bol miktarda yüz ve vücut losyonları ve peeling kullandığını ilan etti.

Aktör, “Yıkanmayanlara karşıyım” mesajına “sabah sıcak, öğlen ılık, akşam sıcak duş” notunu iliştirdiği için medya bu sefer de yepyeni bir sorunsalı aydınlatmak için uzman görüşlerinin peşine düştü: Soğuk duş zararlı mı, yararlı mı?

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı

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