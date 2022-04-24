Ayşe Özek Karasu: Animasyon dizisi Maşa ile Koca Ayı Rus propagandası mı?

Dört yıl önce İngiliz The Times’ın gündeme getirdiği büyük sorunsal, Ukrayna savaşı nedeniyle yeniden dolaşımda: Dünyada bütün çocukların bayıldığı Rus yapımı animasyon dizisi Maşa ile Koca Ayı Rus propagandası mı?

Rusya’nın sembolü ayı olduğuna göre Koca Ayı Rusya’yı temsil edebilir, beis yok. Esas mesele, Maşa bir nevi Putin mi? El kadar kız çocuğu, bazı psikologların teşhis koyduğu üzere gerçekten sadist bir yaratık olabilir mi? Putin’in at binerken üstsüz görüntüleri dahil sürekli pompaladığı maço varlığı, küçücük bir kızın cüssesinde sembolize edilebilir mi?

Ayşe Özek Karasu’nun yazısı