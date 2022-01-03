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Yaramazlara biraz batar!

‘Ayrımcı tarife’si mahkemeye takılan Bolu belediye başkanı, ‘Mücadeleye devam’ dedi

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılar için yüksek tutarda belirlenen su ve nikah tarifesinin yürütmesinin durdurulması üzerine “Başka şekilde ve yollarla aynen mücadeleye devam edeceğim” dedi.

Fotoğraf: AA

Kentte yaşayan yabancılar için suyun metreküp fiyatı 2,5 lira yerine 2,5 dolar, nikah ücreti ise 100 bin lira olarak belirlenmişti. Ancak Bolu İdare Mahkemesi, her iki karar için de yürütmeyi durdurma kararı vermişti.


CHP Bolu Merkez İlçe Başkanı Ersan Türkoğlu ve İYİ Parti Bolu İl Başkanı Ahmet Örnekbaş’ın da eşlik ettiği ziyarette Özcan, partililerle sohbet ettikten sonra toplantı salonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

AA’nın aktardığına göre yürütmeyi durdurma kararına ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine Özcan, “Bolu İdare Mahkemesi yürütmesini durdurdu. Bizim bu kararları almamızın sebebi ise misafirlik fazla uzadı, sığınmacılar ülkelerine geldikleri gibi gönderilmelidir” diye konuştu.

Sığınmacıların Türkiye’de olmasını, ‘büyük bir Amerikan emperyalist projesi’ olarak değerlendiren Özcan, “Bunun yürütmesini mahkeme durdurdu diye sevinenler, halay çekenler varsa ben bu mücadeleden vazgeçmedim” dedi.

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