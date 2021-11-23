Bolu’daki ‘ayrımcı tarife’ye İYİ Parti’den tepki

İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi Beril Gümüş, sığınmacılar için ayrımcı kararlar alan CHP’li Bolu Belediyesi’ni eleştirdi.

Bolu Belediyesi Meclisi’nde dün kabul edilen kararlara göre yabancılar eğer yabancılarla evlenmek isterse 100 bin lira ödeyecek. Yine yabancılara suyun metreküp fiyatı 2,5 dolar (28,56 Türk lirası) olarak belirlendi. Türkler için bu ücret 4,5 lira.

İYİ Partili Gümüş, Twitter hesabından kararı şu sözlerle eleştirdi: “‘Belediye Meclisi’ değil de, ‘Hoca Nikahını Yaşatma Derneği’ diyelim. İpe sapa gelmez kararlarınızın bedelini, resmi nikahı olmadığı için medeni haklarından yararlanamayan kadınlar ödeyecek.”