Ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba atan kişiye sekiz yıl dört ay hapis

İstanbul’un Bağcılar ilçesinde ayrıldığı kız arkadaşının evine el yapımı bomba atan tutuklu sanık, ‘nitelikli şekilde mala zarar verme’ ve ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ suçlarından sekiz yıl dört ay hapis cezasına mahkum edildi.

AA’nın haberine göre Bakırköy 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Tolga Zararsız ve müşteki D.K. ile babası E.K. katıldı. Tarafların avukatı da duruşmada hazır bulundu.

Zararsız, D.K. ile 2019 yılının sonunda arkadaşlığının başladığını ancak ilişkilerinin 2020 yılının ekim ayında bittiğini anlatarak şunları söyledi: “Bu durumu ilk başlarda kabullenemedim doğru, bana çok zor geldi. Daha sonra D.K. benim arkadaşlarımla görüşmeye başlamış. Bu durum beni çıldırttı. Yakın arkadaşlarımla görüşmemesi için babasıyla görüştüm. Babası bana, ‘Bu duruma engel olacağım’ dedi ama olmadı. Benim hakkımda uzaklaştırma kararı aldılar. Ben de bu karara bazen uydum bazen uymadım. Uymadığım zamanlar da oldu.”

D.K.’nın mahallesinde oturan Suriyeli bir arkadaşından evden çıktığında haber aldığını ve ‘D.K. arkadaşlarıyla görüştüğü için namusunun gittiğini hissettiğini’ aktaran sanık, kullanıldığı havai fişeklerin birini patlayacak, birini patlamayacak şekilde ayarladığını söyledi.

Sanık savunmasında şunları anlattı: “Evin önünde 1,5 saat bekledim ama D.K. gelmedi. Evlerinin ışıkları sönüktü. Korkutmak amacıyla arka bahçe duvarının üstüne hazırladığım patlayıcıları koydum ve ateşledim. 6-7 metre kadar uzaklaşıp korunaklı bir yere girdim. Patlayıcı patladı, daha sonra kontrol ettim ve evin ışıkları yandı. Pişmanım. Öldürme ve zarar verme düşüncem olsaydı, malzemeleri damın önüne koyardım, duvarın dibine değil. Amacım onları korkutup D.K.’nın benimle iletişime geçmesini sağlamaktı. D.K.’yı hala seviyorum. Ben onları öldürecek bir insan değilim. Yaptığım her şeyden pişmanım.”

Duruşmada savcı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada, Zararsız’ın, D.K.’nın kendisinden ayrılmasını kabullenemeyip birçok kez evine giderek tehdit ve rahatsız etme eylemlerinde bulunduğunun iddia edildiği belirtildi.

48 yıla kadar hapsi istendi

Mütalaada, sanığın evinde yapılan aramada, olay yerindeki patlayıcılara benzer bomba yapımı malzemeleri ele geçirildiği bildirilerek, söz konusu bombaların canlılar üzerinde öldürücü etkisinin olduğunu belirten rapor da alındığı aktarıldı. Sanığın bomba attığı sırada evde müştekiler E.K. ve N.K.’nın olduğu, D.K.’nın ise bulunmadığı bilgisine yer verildi.

Zararsız’ın iki kişiye karşı ‘bomba atmak suretiyle öldürmeye teşebbüs etme’ ve ‘tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması’ suçundan 30 yıldan 48 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi. D.K.’ya yönelik ‘öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan kamu davası açılmışsa da sanık eylemi düzenlediği sırada müşteki evde bulunmadığı için Zararsız’ın bu suçtan beraatine karar verilmesi talep edildi.

Son sözü sorulan Zararsız, “Yaptığım şey doğru değil. Müştekilerden özür dilerim. Gereksiz bir hareketti. Seni seven bir insanın peşinden koşmak gerekiyormuş, sevmeyenin değil. Bazı şeyleri zorlamamak gerekiyormuş, bunu anladım” dedi.

Mahkeme heyeti, Zararsız’ın ‘nitelikli şekilde mala zarar verme’ suçundan üç yıl dört ay, ‘tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurma’ suçundan beş yıl hapis ve 20 bin lira adli para cezası ile cezalandırılmasına karar vererek tutukluluğunun devamına hükmetti.