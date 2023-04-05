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Yaramazlara biraz batar!

Ayrıldığı kadının evini yakmaya çalışan erkek serbest

İzmir’in Bayraklı ilçesinde ayrıldığı kadının oturduğu bir apartman dairesine molotofkokteyli atan kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: AA

Kani G. (42), Çay Mahallesi 2129 Sokak’taki bir apartmanın ikinci katında ikamet eden sevgilisi Aysun A.’nın evinin önüne gelerek iki molotofkokteyli atıp kaçtı.


Kani G’nin attığı molotofkokteylerinin biri duvara isabet edip, diğeri yanmadan apartmanın bahçesine düşmüştü. Mahalle sakinlerinin çabasıyla, çıkan yangın kısa sürede söndürülmüştü.

Polis ekiplerince kısa sürede yakalanan Kani G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kani G., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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