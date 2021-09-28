AYM’den ‘Hasankeyf’ başvurusunda karar: Bekara konut verilmemesi hak ihlali

Batman’ın Hasankeyf ilçesinde barajdan etkilenen bölgede oturanlar için yapılan konutlardan bekarların yararlandırılmaması üzerine Nuriye Arpa’nın bireysel başvurusunu değerlendiren Anayasa Mahkemesi (AYM), uygulamanın eşitlik ve mülkiyet hakkına aykırı olduğuna karar verdi.

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Birlikte yaşadığı anne ve babası hayatını kaybedince ‘aile olma vasfını’ yitiren Nuriye Arpa, konut hakkından yararlandırılmayınca 2018’de AYM’ye başvurdu.

AYM’den heline karar çıkan Arpa’nın avukatı Alaaddin İraz, “Nihai karar, hak kaybı yaşayan 17 kişi için de emsal oldu. 2018 yılında yaptığımız başvurunun olumlu sonuçlanmasıyla mağduriyetler giderilecek” dedi.

Dava yeninden görülecek

Batman İdare Mahkemesi’nin davacı aleyhine karar vermesi üzerine AYM’ye başvurduklarını belirten İraz, “AYM’nin kararından sonra dava Batman İdare Mahkemesi’nde tekrar görülecek. Ama dosya üzerinden karar çıkmasını bekliyoruz. Şu an 17 kişiden 14’ü için davamızı açtık” dedi.

17 mağdurun doğumundan bugüne değin Hasankeyf ilçesinde aile bireyleriyle ikamet ettiklerini ve evlilik yapmadıklarını belirten İraz, “Kökü itibarıyla mukimi bulundukları ilçede kendilerine herhangi bir hak ihdas edilmemesi hakkaniyet ilkeleri ile bağdaşmıyordu. Yüksek mahkeme de bu yönde karar verdi” ifadelerini kullandı.