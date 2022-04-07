AYM: Tutuklunun mektuplarının UYAP’a kaydedilmesi hak ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM), bir tutuklunun, mektuplarının Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’ne (UYAP) kaydedilmesinin ‘özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlali olduğu’ gerekçesiyle yaptığı başvuruyu haklı buldu.

Fotoğraf: anayasa.gov.tr

Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre silahlı terör örgütüne üye olma suçundan Tekirdağ 1 No’lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda tutuklu bulunan Ümit Karaduman, gönderdiği ve kendisine gelen mektupların UYAP’a kaydedilmesi uygulamasının sonlandırılması ve kayıtlarının silinmesi talebiyle Tekirdağ 2’nci İnfaz Hakimliği’ne başvurdu.

Başvuru dilekçesinde mektupların kalıcı şekilde sisteme kaydedilmesinin yasal dayanağının olmadığını savunan Karaduman, bunun ‘özel hayata saygı hakkı ile masumiyet karinesinin ihlali’ olduğunu savundu.

Başvuruyu inceleyen İnfaz Hakimliği, söz konusu durumun Anayasa’ya aykırı olmadığına hükmetti.

Tutuklu Karaduman’ın karara itirazı, Tekirdağ 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce reddedildi.

Bunun üzerine Karaduman, ‘mektuplarının tamamının UYAP’a kaydedilmesiyle özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiği’ gerekçesiyle AYM’ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen yüksek mahkeme, başvurucunun, Anayasa’nın 20’nci ve 22’nci maddelerinde güvence altına alınan ‘özel hayata saygı hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edildiğine’ hükmetti.

Başvurucunun adli yardım talebini kabul eden AYM, kararın bir örneğinin, özel hayata saygı hakkının ve haberleşme hürriyetinin ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapmak üzere Tekirdağ 2’nci İnfaz Hakimliği’ne gönderilmesine karar verdi.

Karaduman’ın tazminat talebiyse reddedildi.