AYM, beş siyasi parti hakkında suç duyurusunda bulundu

Anayasa Mahkemesi (AYM), mali denetimde bulunduğu beş siyasi parti hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

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Resmi Gazete’deki ilana göre AYM’nin hesaplarını incelediği siyasi partiler şunlar:

Yükseliş Partisi

Devlet Partisi

Turan Hareketi Partisi

Gelişim ve Demokrasi Partisi

Uyanış Partisi

İncelemelere göre mahkeme Yükseliş Partisi’yle Gelişim ve Demokrasi Partisi’nin 2021, Devlet Partisi’nin 2022, Turan Hareketi Partisi’nin 2020-2021 ve Uyanış Partisi’nin 2021-2022 hesaplarının kabul edilmesinin mümkün olmadığına oy birliğiyle karar verdi.

AYM, ‘hesap verilebilir şekilde kayıt ve belge düzeninin oluşturulmaması’, ‘hesabın dışında gelir ve gider gerçekleştirilmesi’ ve ‘inceleme ve araştırmayı engellemeye yönelik eylemler’ nedeniyle beş siyasi parti hakkında Ankara başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Ayrıca mahkeme, Ankara Valiliği’nden, istenen belgeleri süresinde vermeyen Devlet Partisi, Uyanış Partisi, Turan Hareketi Partisi ve Gelişim ve Demokrasi Partisi hakkında yasal işlem yapmasını da istedi.