AYM, amirini eleştiren kolluk kuvvetine 'disiplin cezası'nı iptal etti

Anayasa Mahkemesi (AYM), amirleriyle çalışma arkadaşlarının ‘eylemlerini’ eleştiren kolluk kuvveti personeline ‘disiplin cezası’ verilebilmesini Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Fotoğraf: AA

Kolluk kuvvetleri şunlar:

Emniyet

Jandarma

Sahil güvenlik

Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre Denizli 2’nci İdare Mahkemesi bir davada ‘7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Kabul Edilmesine Dair Kanun’daki bir düzenlemenin Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürerek iptali için başvurdu.

Düzenlemedeki şu ifadenin, ifade özgürlüğüne orantısız sınırlama getirdiği belirtildi:

“Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda, onların işlem, eylem ve kişilikleri hakkında kötüleyici veya konuştuğu kişilerde kötü intiba bırakacak tarzda olumsuz sözler söylemek.”

AYM, söz konusu düzenlemedeki ‘işlem, eylem’ ibaresinin iptaline karar verdi.

Gerekçe

‘İşlem, eylem’ ibaresiyle, görev içinde amir ya da üstlerinin eylem veya işlemlerini olumsuz yönde eleştirici nitelikte söz söyleme ya da yazı yazma fiilinin disiplin suçu olarak düzenlendiği vurgulandı.

Dolayısıyla düzenlemenin ilgili personelin ‘ifade özgürlüğü’ hakkına sınırlama getirdiği ve bunun ‘demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı’ belirtildi.

Karardaki tespit şöyle:

“Amirleri, üstleri, aynı rütbedeki veya çalışma arkadaşları hakkında ve onların bulunmadığı ortamlarda onların işlem ve eylemleri hakkında söylenen olumsuz sözlerin otoriteyi zedeleyen, kurumun hiyerarşik düzenine veya işleyişine zarar veren bir unsur taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın her türlü olumsuz sözün cezalandırılabilmesine imkan tanındığı anlaşıldığından, kuralla ifade özgürlüğüne getirilen sınırlamanın demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.”