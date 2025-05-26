AYM'den ek gösterge kararı

Anayasa Mahkemesi (AYM) bazı devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanabilmesi için ’15 Ocak 2023’ten önce atanmış olma’ şartını iptal etti.

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Karar, Ankara 18’inci İdare Mahkemesi genel idare hizmetleri sınıfında yer alan devlet memurlarının 3600 ek göstergeden yararlanmasına ilişkin işlemin iptali için davada verildi.

Davacı, Devlet Memurları Kanunu’na eklenen bu şartın Anayasa’ya aykırı olduğunu öne sürerek, iptalini talep etti. Başvurucu ek gösterge konusunda 15 Ocak 2023 öncesi ve sonrası atananlara farklı muamele uygulandığını, bunun da ‘makul ve haklı bir sebebe dayanmadığını’ ifade etti.

Yüksek mahkeme de düzenlemedeki bu maddeyi Anayasa’ya aykırı bularak iptal etti.

Hüküm altı ay sonra yürürlüğe girecek.

Söz konusu madde kanuna 2022’de eklenmişti.

‘Eşitliğe aykırı’

AYM’nin iptal gerekçesi özetle şöyle:

“657 sayılı Kanun’da bazı devlet memurlarının ek göstergeden yararlanması 15 Ocak 2023’ten önce atanmış olanlarla sınırlı tutuldu.

Ek göstergelerden yararlanma imkanının sadece 15 Ocak 2023’ten önce atanmışlara tanınmasının, bu tarih ve sonrasında atanlar yönünden farklı muamele teşkil ediyor. Farklı muamelede bulunulmasının nesnel ve makul bir temelinin bulunmuyor.

Mesleğe başlama tarihleri nedeniyle uygulanan farklı muamele mülkiyet hakkı bağlamında eşitlik ilkesine aykırılık oluşturuyor.”

Ek gösterge nedir?

Ek gösterge memurların ve memur emeklilerinin aylık maaşları ile emekli ikramiyelerinin belirlenmesi için kullanılan kriterlerden biri.

Ek göstergenin yüksek olması emekli maaşı ve emekli ikramiyelerinin yüksek olması anlamına geliyor.