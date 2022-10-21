Aylar sonra ilk: Rusya ve ABD savunma bakanları telefonda görüştü

ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin’le Rus mevkidaşı Sergey Şoygu, aylar sonra telefonda görüştü.

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İki ülke de görüşmeyi doğruladı. BBC Türkçe’nin haberine göre taraflar, Ukrayna’daki durumun konuşulduğunu aktardı. Bu, iki bakanın 13 Mayıs’tan bu yana yaptığı ilk telefon görüşmesi oldu.

Pentagan Basın Sözcüsü Patrick Ryder, görüşmenin ardından BBC’ye ‘ABD’nin iletişim kanallarını açık tutmaya istekli olduğunu’ söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı’ysa görüşmede ‘Ukrayna’daki durum da dahil olmak üzere uluslararası güvenlikle ilgili mevcut sorunların tartışıldığını’ söyledi.

İki bakanın görüşmesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’da nükleer silah kullanmaya istekli olabileceğine dair imaları ve ABD Başkanı Joe Biden’ın da bunlara karşı uyarılarından sonra geldi.

Gerek ABD gerekse de Birleşik Krallık yetkilileri, Putin’in bu örtülü tehditleri hayata geçirme şansının düşük olduğuna inandıklarını söylüyor.