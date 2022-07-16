Ayı saldırısında yaralanan çoban: ‘Ben sana ne yaptım koca oğlan’ dedim

Kütahya’nın Domaniç ilçesinde ayı saldırısı sonucu yaralanan çoban, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

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AA’nın aktardığına göre Sarıot köyünde çobanlık yapan Sadık Batum (70), büyükbaş hayvanlarını otlatmak için ormanlık alana gitti. Köyden yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Göçet mevkisinde bir ayının saldırısına uğrayan Batum, çevredekilerin yardımıyla Domaniç İlçe Hastanesine götürüldü.

Bacağına yaklaşık 30 dikiş atılan Batum tedavisinin ardından taburcu edildi.

Ayının bacağından pençelediğini anlatan Batum, “Ben sana ne yaptım koca oğlan dedim. Ölüyorum galiba dedim. Çok büyük, siyah bir ayıydı. Şansıma orada köyün gençleri motosikletle piknik yapmaya gelmişler. Onlar geldiler, beni oradan aldılar” dedi.

Sarıot Köyü Muhtarı Sadık Eryaşar da “Köyümüzün fasulyesi meşhur ama ayılardan korkumuza ekemiyoruz. Köyün çevresinde 15 civarında ayı olduğunu tahmin ediyoruz. Önlem alınmasını istiyoruz.” dedi.