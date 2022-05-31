Ayı saldırısına uğrayan adam: Herhalde böbreklerimi söktü dedim

Bartın’da ayı saldırısına uğrayan kişi hastanede 65 dikiş atılarak tedavi edildi.

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AA’nın aktardığına göre Ulus ilçesi Abdipaşa beldesi Kadıoğlu Mahallesi’nde yaşayan Ramazan Kadıncı (52) akşam saatlerinde, tarlasına bıraktığı büyükbaş hayvanlarını almaya gitti. Evinden yaklaşık 1 kilometre uzaklıkta hayvanlarına seslenen Kadıncı, kendisine yaklaşırken gördüğü ayıdan kaçmaya çalışırken saldırıya uğradı.

Aldığı darbelerle yere düşen Kadıncı, kolu ve sırt bölgesi ile karnından yaralandı.

Bir süre ayıyla boğuşan Kadıncı, ayının uzaklaşmasının ardından cep telefonuyla oğlunu aradı.

Ambulansla hastaneye kaldırılan ve yaralarına 65 zımba dikiş atılan Kadıncı, iki günlük tedavisinin ardından taburcu edildi.

‘Üç sefer ısırdı bıraktı’

Ayının kolunu ve sırtını ısırdığını ifade eden Kadıncı, “Saldırıdan sonra hemen oğlumu aradım ve ‘Beni ayı ısırdı’ dedim. Taksiyle sağlık ocağına gittik, oradan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldım. Boğuştuğum sırada ‘Herhalde ayı benim böbreklerimi söktü‘ dedim. Üç sefer ısırdı bıraktı. Vücuduma 60’tan fazla kancalı dikiş atıldı” diye konuştu.

“Hareketsiz yattım, beni öldü sanıp uzaklaştı”

Hayatında da ilk kez canlı ayı gördüğünü aktaran Kadıncı, “Bana saldırmasının ardından kalkarak ben de onun üzerine yürüdüm ama saldırmaya devam etti. Daha sonra ben boylu boyunca hareketsiz yattım, o da beni öldü sanıp uzaklaştı” dedi.