Ayı saldırılarına karşı rock’n roll’un gücünü kullanacaklar

Japonya’nın Iwate prefektörlüğünün yönetimi, halkı ayı saldırılarından korumak amacıyla ‘rock müziğin gücünü’ kullanmaya karar verdi.

Fotoğraf: Guardian

Japonya’da, ayıların yerleşim yerlerine inmesi sık rastlanan bir şey. Saldırılar yaşanabiliyor, yaralananlar ve ölenler oluyor. Iwate’de geçen yıl 3 bin 300 ayı yerleşim alanları yakınlarında görüldü. Bu sayı 2007 yılında 700’dü.

‘Davetsiz misafirlerin’ sayısının artması ve dolayısıyla tehlikenin büyümesi nedeniyle endişelenen Iwate hükümeti, bir rock şarkısı besteletti.

Iwate’de yaşayan rockçıların bestelediği ve sözlerini yazdığı şarkının sözlerinde toplum ayı saldırılarına karşı uyarılıyor: “Ayı yavrularının şirin olduğunu mu düşünüyorsunuz? Bu saf düşünceyi bir kenara bırakın. O yavrunun hemen yakınında ebeveyni vardır ve ansızın size saldırabilir.”

Yuuzen Taguçi’nin seslendirdiği şarkıda ayrıca, ‘ölü taklidi yapmanın işe yaramayacağı’ belirtilerek şu uyarı yapılıyor: “Arkanızı dönmeyin, hızlı adımlarla kaçmayın.”

Şarkıyla ilgili bilgi veren Taguçi, çocukken anneanne ve dedesinin verdiği öğüdü anımsattı: “Ayı görünce çok korkuyor insan. Çocukken bir tarlanın yakınında görmüştüm. İnsan hızla kaçıp uzaklaşmak istiyor. Ancak anneannem ve dedem bana ona arkanızı dönmemeniz gerektiğini, ağır adımlarla geri çekilerek uzaklaşmanın doğru olduğunu söylemişti.”

Yetkililer, yol üzerindeki alışveriş merkezlerinde 31 Ekim’e kadar çalınacak şarkının insanlara yol göstereceğini bu sayede bir ayıyla karşılaştıklarında ne yapacaklarını bileceklerini umut ediyor.

Şarkının söz yazarı Kaoru Toudou, şarkıyı duyan ayıların da bölgeden uzaklaşacağını düşünüyor. Ona göre bu rock’n roll’un gücü!