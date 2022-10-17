Aydın’da valilikten belediyeler dahil tüm resmi kurumlara yazı: Basınla konuşmak vali takdirine tabi

Aydın Valiliği, ildeki tüm resmi kurumlar ile belediyelere gönderdiği yazıda ‘istatistiki ve teknik konular dışında basın toplantısı, televizyon ve radyo programlarına katılmanın izne tabi olduğunu’ kaydetti.

Vali Hüseyin Aksoy. (Fotoğraf: AA)

Vali Hüseyin Aksoy adına Vali Yardımcısı Mehmet Yüce imzasıyla gönderilen yazıda, makam ve mevkisi ne olursa olsun hiçbir kamu görevlisinin ‘istatistiki ve teknik konular’ dışında valinin izni ve onayı olmadan basın yayın kuruluşlarına konuşmaması, bilgi vermemesini istendi.

Sözcü’den Latif Sansür’ün haberine göre valilik yazısının belediyelere de gönderilmesi kafaları karıştırdı. Kamu görevlisi sayılan belediye başkanlarının da icraatlarıyla ilgili açıklama için validen izin alıp almayacağı veya yazının belediyelere yanlışlıkla mı gönderildiği uygulamayla ortaya çıkacak.

Yazıda şu ifadeler kullanıldı:

* İstatistiki ve teknik konular dışında basın toplantısı, televizyon ve radyo programına katılma önceden vali yardımcısından izin alınarak yapılabilir.

* Basında yer alan ciddi ve vahim nitelikte bulunan ihbar ve şikayetler, herhangi bir emir beklenmeksizin valiye sunulur. Basın verilecek cevap ve açıklama metni içeriği ve şekli vali tarafından takdir edilir.