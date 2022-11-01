Aydın’da gıda zehirlenmesi şüphesi: 106 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Aydın’ın Efeler, Çine ve Köşk ilçelerinde 106 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

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AA’nın aktardığına göre Çine, Köşk Efeler’de taşımalı eğitim gören 106 öğrenci mide bulantısı şikayetiyle Çine Devlet Hastanesi’yle Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi’ne kaldırıldı.

Öğrencilerin 97’si taburcu edildi. Tedavisi devam eden öğrencilerin de hayati tehlikesinin bulunmuyor.

Efeler’de hazırlanan öğle yemeği menüsünde köfte ve makarna olduğu belirtilirken öğrencilerin yedikleri gıdadan zehirlendikleri tahmin ediliyor.

Tarım ve Orman il müdürlüğü, yemeklerden numune aldı. İl Sağlık müdürlüğü ve il Milli Eğitim müdürlüğü de inceleme başlattı.