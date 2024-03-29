Ayça Telgeren’in beşinci kişisel sergisi ‘Kırık Ufuk’ sanatseverlerle buluşuyor.

‘Kırık Ufuk’, öngörülerin iyice bulanıklaştığı bir ortamda sanatçının bakışını yeniden gözden geçirme ihtiyacından doğuyor. Geleceğin muğlaklığı içinde ufku fiziksel ve metaforik anlamlarıyla bir bütün olarak ele alıp onu anlamlandırmaya çabalıyor. Sergiyi, hareket eden bir aks ile Passage Petits-Champs binasının girişinden başlatarak galerinin içinde dolaştıran sanatçı, mekanı bir beden gibi kurguluyor, ona bir çok katmanda temas ediyor.

Nerede?

Sergiyi Galerist’te görebilirsiniz. Binanın zemin katında, İstiklal Caddesi’ne artık açılamayan ve böylelikle binanın geçit işlevinden arındırıldığı merdivenlerle başlayıp birinci kata, sergi alanının girişindeki elektrik kapağına, oradan galerinin zeminine, duvarlarına ve hatta tavanına kadar sızıyor.

Sergide bize beton heykeller, mürekkepli resimler, karakalem çizimler ve video çalışmaların feminen formları eşlik ediyor. ‘Kırık Ufuk’, Passage Petits-Champs’ın bize ev sahipliği yaptığına ve kendi bedeninde gezinmemize izin verdiğine dair bir farkındalığı tetikliyor. İzleyiciler, bu bedende gezinirken, sanat ve mimari arasındaki sınırların bulanıklaştığı, ışık ve gölgenin, dokuların ve mekansal düzenlemelerin etkileşimlerinin izlerini takip ettikleri, düşünmeye davet eden sürükleyici bir deneyimle kuşatılıyorlar.

Her eser, izleyicilerin çevreleriyle ilişkilerini ve onun içindeki varlıklarını yeniden düşünmeye teşvik eden bir katalizör görevi görüyor. Sergi, izleyiciyi galeri alanının fiziksel sınırlarının ötesine taşıyarak mekanın her katmanıyla etkileşime geçmesini sağlıyor.

Ne zaman?

Kırık Ufuk’u 7 Mart – 27 Nisan 2024 tarihleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Kırık Ufuk’un yaratıcısı Ayça Telgeren kimdir?

Ayça Telgeren (d. 1975, Gölcük) duygular, potansiyeller, arada kalmışlıklar, tam tanımlanamayan ama herkesin sezgisel olarak bildiği, histe ortaklaştığı şeylere odaklanır. Kişisel olandan yani kendi arkeolojisinden yola çıkarak ortak hafızanın havuzuna ulaşmaya çalışan sanatçı, bu süreçte kendini bir inşacı veya gözlemciden daha çok bir kaşif olarak adlandırır. Tabii bir anlatım aracı olarak benimsediği kağıt işleri ile bilinen sanatçının çalışmaları, zaman içinde, gerektirdiği malzeme ve teknikle şekillenerek metal, gaz beton, beton döküm heykellere, videolara ve pentüre dönüşerek bir çeşitlilik gösterir.