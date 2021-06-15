Ayça Söylemez: Kullanışlı olanlar değiştikçe, kullanım süresi dolanlar çöpe atıldı

Burnumuza gelen koku, çürümüş kapitalizmden.

Yani olup biten ‘devletin çeteleşmesi’ değil, düzenin farklı kliklerinin arsındaki anlaşmazlıklar.

Bu anlaşmazlıkların neden çıktığı, hangi siyasi kararlarla işin buraya geldiği, sonuçlarının ne olabileceği hepsi ayrı bir tartışmanın konusu.

Ancak mafyanın da savcıları göreve çağıranların da ayrı bir köşede tuttuğu ‘kutsal devletin’, bu düzenin işleyişini tüm detaylarıyla ve bizden çok önce bildiği herkesin malumu.

Yani ortada bir çelişki yok, kullanışlı olanlar değiştikçe, kullanım süresi dolanlar çöpe atıldı.

Ayça Söylemez’in yazısı