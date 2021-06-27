Ayça Söylemez: Bahçeli’nin sözleri, ‘suçu ikrar’ niteliğinde

“Öldürülen Deniz Poyraz’ın kim olduğunu ben size söyleyeyim, PKK’nın kırsal katılım sorumlusu, şehirden dağa çıkmak isteyen PKK sempatizanlarını terör kamplarına sevk eden halkanın içinde yer alan milis işbirlikçidir. Milis işbirlikçi köy, kasaba ve şehirlerde yalnız ve sahipsiz görülen kişileri terör örgütüne devşirmek için çalışan, örgütün hain eylemlerine yardım ve yataklık yapan terörist demektir.”

Devlet Bahçeli’nin Deniz Poyraz’ın katledilmesiyle ilgili bu sözleri, “suçu ikrar” niteliğinde. Oysa ilk açıklamasında, katilin Bozkurt işareti yapmasının kendilerine yönelik bir komplo olduğunu ileri sürmüştü… bu çıkışıyla tarafını da belli etmiş oldu.

Saldırının arkasında kimler olduğunu tahmin etsek de amacıyla ilgili soru işaretleri yanıtlardan fazla.

Ama geçmişte yaşananlara bakıldığında, akıbetini tahmin etmek zor değil. (Katili) “İsmin ne abicim” diye karşılayan polisin tavrını hepimiz gördük. Ayrıca bu memleketin vatandaşı olmanın verdiği tecrübe ve bu olaydaki 10 günlük sürece bakarak, soruşturmanın etkin yürütüleceğine güvenmediğimiz kesin.

Belki de her şey gözümüzün önünde ama biz görmüyoruz.

Mafyadan, siyasilerden, bürokratlardan ve yargıdan maruz kaldığımız tehdidin haddi hesabı yok.

Belki de gözümüzün önündekini görebilmek için geriye, geçmişin hayaletlerine, tarihin bize öğrettiklerine dönüp bakmak gerekiyor.

Ayça Söylemez’in yazısı