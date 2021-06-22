Ayça Söylemez: Aynı örümcek ağının farklı kolları

Siyasi cinayetlerle amaçlananlar toplumun bazı kesimlerini ilgilendirirken hırsızlık tüm toplumdan çalmak anlamına gelir.

Ancak sorun, bunların ayrı suçlar olmadığını kavramakta.

Yolsuzluk, siyasi cinayetler, çeteleşme, hırsızlık, gasp, rüşvet, özetle mafya-siyaset-bürokrasi ilişkisi…

Bunların hepsi aynı örümcek ağının farklı kolları.

Biri, diğeri olmadan hayatta kalamıyor.

Ve bu ağa, şu anda açıkça görüldüğü üzere, göreve çağrılan yargı da takılı.

Bu ağdan kurtuluşun yolu da adliyeden değil siyasetten geçiyor.

Ayça Söylemez’in yazısı