Ayağı kırılınca mahsur kalan gebe inek 3 kilometrelik yol açılarak kurtarıldı

Kars’ın Arpaçay ilçesinde yolu olmayan yamaçta ayağı kırılınca mahsur kalan ‘Alaca’ adlı gebe inek, ekiplerin dört günlük çalışması sonucu iş makinesiyle 3 kilometrelik yol açılarak kurtarıldı.

Fotoğraflar: AA

AA’nın haberine göre Küçükboğaz köyünde Arif Avcıkaya’ya ait 6,5 aylık gebe ineğin ayağı, dört gün önce dere kenarındaki yamaçta taşa sıkışarak kırıldı. Yerinden kalkamayan hayvanı gören çoban, durumu köylülere bildirdi.

Avcıkaya ve köylüler yoğun uğraşlarına rağmen yamaçta yol olmaması nedeniyle ineği kurtaramayınca, jandarma, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Özel İdaresi ve Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü görevlilerinden yardım istendi. Ekipler Alaca’yı kurtarmak için bulunduğu alana yol açmaya karar verdi.



Yol açmak için kollar sıvanırken, Alaca’nın güneşten etkilenmemesi için bulunduğu alanın üstü ağaçlara bağlanan brandayla kapatıldı. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince serum takılan ineğe, köylüler de saman ve su verdi.

3 kilometrelik yolun açılmasının ardından yaralı Alaca, sedyeye veteriner kontrolünde alınarak iş makinesi yardımıyla traktöre kondu ve tedavisi için Kafkas Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Hayvan Hastanesi’ne götürüldü.

İneğin sahibinin oğlu Yunus Emre Avcıkaya, merada otlarken sürüden ayrıldığını belirterek, “Sudan geçtikten sonra ayağını kırdı, dört gün yamaçta mahsur kaldı. Alanda hiç yol yoktu, araç yolunu bırakın hayvan yolu bile yoktu. Dört gündür burada yatıp kalkıyoruz. Jandarma ekipleri de gece 24:00’e kadar bizimle nöbet tuttu” dedi.

Ekipte görevli Sezai Yurdalan da ineği kurtardıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, “Bir canı kurtarmanın sevincini yaşıyoruz. Tüm ekipler dört gün yoğun çalışma yaptı, ‘İmkansız, ulaşılamaz’ denen yere iş makineleriyle ulaşıp ineği kurtardık” ifadelerini kullandı.