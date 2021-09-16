Avusturya’da, işyerinin aşı şartını reddedenlerin işsizlik maaşı kesilebilecek

Avusturya’da İş Kurumu’nun (AMS) önerdiği iş tekliflerini, bazı işyerlerinin koyduğu Covid-19 aşısı şartı nedeniyle reddeden kişilerin işsizlik maaşı kesilebilecek.

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AA’nın haberine göre Der Standard gazetesi, 25 Ağustos’ta çalışma bakanlığının, AMS’ye gönderdiği işsizlere yönelik yazışmayı kamuoyuyla paylaştı.

Buna göre işsizlik maaşı alan kişilerin herhangi bir iş önerisini aşı zorunluluğu nedeniyle reddetmesi, AMS tarafından geçerli özür kabul edilmeyecek. Aşı yaptırmamak için tıbbi mazereti bulunmayan kişilerin işsizlik maaşları altı haftaya kadar kesilebilecek.

Ülkede günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle özellikle aşı yaptırmamış kişilere yönelik bazı Covid-19 önlemlerinin kademeli olarak yürürlüğe girmesi, birçok işyerinde aşı zorunluluğunu gündeme getirdi.

Aşağı Avusturya, Viyana ve Steiermark eyaletleri, bazı alanlarda işe girecekler için aşı şartı getirirken özel sektördeki birçok işyeri de işe yeni başlayacaklar için aşıyı zorunlu hale getirdi.

Ülkede aşı yaptırması öngörülen nüfusun yüzde 70’inin aşılanmasına rağmen ‘aşının kişisel tercih olduğu, doğrudan ya da dolaylı olarak zorunlu hale getirilmemesi gerektiği’ hususunda tartışmalar sürüyor.

Son 24 saatte 2 bin 198 vakanın tespit edildiği Avusturya’da toplam vaka sayısı 718 bin 91’e, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 14 artışla 10 bin 870’e yükseldi.