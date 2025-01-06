Avusturya’da aşırı sağcı FPÖ, hükümeti kurmakla görevlendirildi

Avusturya cumhurbaşkanı, aşırı sağcı Avusturya Özgürlük Partisi’ni (FPÖ) hükümet kurmakla görevlendirdi.

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen. | Hükümeti kurmakla görevlendirilen aşırı sağcı FPÖ’nün lideri Herbert Kickl. Fotoğraflar: AA

Guardian‘ın haberine göre Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, göç karşıtı ve ‘Rusya yanlısı’ FPÖ’nün lideri Herbert Kickl’i koalisyon hükümetini kurmakla görevlendirdi.

Böylece Avusturya’da İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana ilk kez aşırı sağın hükümete liderlik etmesinin önü açıldı.

Avusturya’da eylüldeki seçimlerde aşırı sağcı FPÖ, oyların yüzde 28,8’ini alarak seçimleri lider tamamlamıştı.

Mevcut iktidarın büyük ortağı merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ise yüzde 26,3’le ikinci olmuş, Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) yüzde 21,1’le onu takip etmişti.

O tarihten itibaren diğer partiler FPÖ ile koalisyon kurmayacaklarını açıklamış ve görüşmelerin dışında bırakmıştı.

Ancak ÖVP ve diğer partilerin 25 Ekim’de başlayan koalisyon görüşmeleri, 3 Ocak’ta tarafların nihai olarak anlaşamaması üzerine sonlanmıştı.

Bunun ardından ÖVP’li Başbakan Karl Nehammer, dün istifa edeceğini duyurmuş, yani hükümet kurma görevini iade etmişti.

Şu an için FPÖ-ÖVP koalisyonunun önünde bir engelin kalmadığı söyleniyor.