Avustralyalı araştırma merkezinden ‘oyunun kurallarını değiştirecek’ cinsiyet kotası

Avustralya’nın önde gelen sağlık ve tıbbi araştırma kuruluşu Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi, cinsiyet eşitliğini sağlamak amacıyla, gelecek yıldan itibaren kadınlara ve ikili cinsiyet dışında kalan (non-binary) başvuru sahiplerine araştırma hibelerinin yarısını vermeyi planlıyor.

The Nature’da yayımlanan habere göre, Ulusal Sağlık ve Tıbbi Araştırma Konseyi’nin (NHMRC) geçen hafta duyurduğu fon, kariyerinde yolun yarışını aşmış ve kıdemli araştırmacılar için geçerli olacak. Hibeler beş yıl boyunca her yıl 400 bin Avustralya doları (4,65 milyon TL) olarak sabitlenecek.

Toplam fonun yarısı kadın ve non-binary akademisyenlere verilecek. Non-binary kendisini ne kadın ne erkek olarak yanımlayan yani ikili cinsiyet dışındakiler için kullanılan bir çatı terim.

Araştırmacılar, birçok ülkenin araştırma finansmanında cinsiyet eşitliğini sağlamak için mücadele ettiğini ve NHRMC’nin bu ölçekte cinsiyet kotaları uygulayan öncü kurumlardan biri olduğunu söylüyor.

Temsil sorununu çözmeyi planlıyor

Başkent Canberra’daki Avustralya Bilim Akademisi’nin CEO’su Anna-Maria Arabia, “Oyunun kurallarını değiştiriyor” diyor. Plan, “tarihsel olarak araştırma işgücünde yıpranmaya ve kadınların üst düzeylerde önemli ölçüde yetersiz temsil edilmesine yol açan bir engeli doğrudan ortadan kaldırıyor” ifadesine yer veriyor.

Uygulamalı alanlarda çalışan bilim insanlarını ve mühendislerini temsil eden Canberra merkezli Avustralya Teknolojik Bilimler ve Mühendislik Akademisi’nin CEO’su Kylie Walker da planla ilgili, “Doğru yönde atılmış gerçekten önemli bir adım” diyor.

Kadınlar yükselişte

2015’ten 2020’ye kadar, Avustralya’da lisans seviyesinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik derslerine kayıt yaptıran erkekler yüzde 9 artarken kadınlarda bu oran yüzde 24’e çıktı.

Avustralya’da, 2021 yılında, toplamda 400 milyon Avustralya Doları (4,65 milyar TL) değerinde 254 araştırmacı hibesi verildi. Ancak Melbourne’dan iki araştırmacı verileri gözden geçirdiğinde, erkeklerin kadınlara göreyüzde 23 daha fazla hibe aldığı görüldü.