Avustralya'da bağış için bebeğini zehirleyen sosyal medya fenomeni gözaltında

Avustralya’nın Queensland eyaletinde takipçilerinden bağış toplamak için bir yaşındaki bebeğini ilaçlarla zehirleyen sosyal medya fenomeni anne, gözaltına alındı.

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Yerel basında yer alan haberlere göre 34 yaşındaki kadın, bebeğinin ölümcül bir hastalıkla mücadele ettiğini iddia etti ve ‘acı çeken’ bebeğin görüntüleri ile fotoğraflarını sosyal medyadan paylaştı, takipçilerinden bağış istedi.

Bebeğin Ekim 2024’te ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle hastaneye yatırılması üzerine Brisbane şehrindeki hastanede çalışan sağlık personeli, kadının işlediği suçu tespit etti.

Yetkililer, geçen sene 6 Ağustos ve 15 Ekim tarihleri arasında bebeğe tıbbi onay alınmadan birçok ilaç verildiğini ortaya çıkardı.

Bebeğini ilaçlarla zehirlediği anlaşılan ve takipçilerinden 37 bin dolardan (1 milyon 314 bin lira) fazla bağış toplayan anne, polis tarafından gözaltına alındı.

İşkence, zehirleme, çocuk istismarı ve dolandırıcılıkla suçlanan kadın, yarın mahkemeye çıkarılacak.