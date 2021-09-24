Avukat cübbesi giyip duruşma salonunda cinayet zanlısını öldüren iki kişi, polis tarafından vuruldu

Hindistan’da, avukat cübbesi giyen iki kişi, mahkeme salonunda cinayetten yargılanan kişiyi vurarak öldürdü. Polis, kaçmaya çalışan ikiliye ateş etti. Avukat kılığına giren saldırganlar hayatını kaybetti.

Fotoğraf: Indian Express (temsili)

Bugün, başkent Yeni Delhi’deki duruşma salonuna avukat süsü vererek giren iki kişi, birden fazla suçtan yargılanan Jitendra Gogi (30) içeri girdiği sırada ateş etti. Covid-19 önlemleri nedeniyle mahkeme salonunda az sayıda kişi bulunduğu, Gogi’nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirtildi.

Polis adına açıklama yapan Rakiş Aştana, Gogi’ye salona girerken eşlik eden polislerin ‘çabuk davranıp’ saldırganları vurduğunu açıkladı. Saldırganların, birden fazla kez cinayet işlediği, hırsızlık yaptığı gerekçesiyle yargılanan Gogi’yle ‘düşman çete’ye mensup olduğunun tahmin edildiğini belirten Aştana, adliyeye silahları nasıl soktuklarının araştırıldığını söyledi.

O sırada, başka bir dava için binada olan avukat Satyanarayan Şarma ise bir güvenlik zaafiyeti olduğunu belirterek geniş çaplı soruşturma yapılmasının şart olduğunu söyledi.