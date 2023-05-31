Avukat Balcı’nın belini kıran polise ‘ödül’ gibi ceza

Avukat Zeycan Balcı’nın belini kıran polis Murat Akmeşe’ye 1 yıl 11 ay 12 ay ceza verildi. Mahkeme, cezayı polisin ‘geleceğini’ gerekçe göstererek erteledi.

Fotoğraf: Mezopotamya Ajansı

İstanbul Adliyesi önünde 30 Mart 2016’da basın açıklaması yapmak isteyen avukatlara polis müdahale etmiş ve bu sırada avukat Zeycan Balcı’nın beli kırılmıştı.

Polis Murat Akmeşe hakkında ‘kemiklerin kırılmasına sebep olacak şekilde kasten yaralama’ ve ‘zor kullanma yetkisine ilişkin sınırı aşma’ suçlamasıyla açılan davanın 14’üncü duruşması görüldü.

Mezopotamya Ajansı’nda yer alan habere göre Çağlayan’da bulunan İstanbul 22’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya Balcı ve çok sayıda avukat ile polis Akmeşe’nin avukatı katıldı.

Duruşmada, savcılık önceki celsede sunduğu ceza talepli mütalaasını tekrarladı. Balcı ve avukatları da polisin cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme polis Akmeşe’ye 1 yıl 3 ay ceza verdi. Mahkeme, polisin kamu görevini kötüye kullandığını ve bu nedeniyle cezanın yarı oranında artırılarak, 1 yıl 10 ay 15 güne çıkarılmasına, polisin Balcı’da 3’üncü derece kemik kırığına yol açmasından ötürü bu cezanın 2 yıl 4 ay 3 güne çıkarılmasına karar verdi.

Mahkeme, ‘verilen cezanın polisin geleceği üzerindeki olası etkileri’ gerekçesiyle verdiği cezada indirime gitti ve bu cezayı 1 yıl 11 ay 12 güne indirdi. Mahkeme, bu cezayı da polisin bir daha bir daha suç işlemeyeceğine kanaat getirerek, erteledi.