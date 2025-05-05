Avrupa'nın beş büyük ligi: Üçünde şampiyon belli, ikisinde yarış sürüyor

Avrupa’nın beş büyük futbol liginin üçünde şampiyonlar belli oldu, ikisindeyse zirve yarışı sürüyor.

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Fransa Ligue’de Paris Saint-Germain (PSG), İngiltere Premier Lig’de Liverpool şampiyonluğunu ilan etmişti. Dün de Almanya Bundesliga’da Bayern Münih mutlu sona ulaştı. Sezon sonu yaklaşırken, İspanya La Liga ve İtalya Serie A’daysa kıyasıya rekabet sürüyor.

Barcelona puan farkını korudu

La Liga’da Barcelona, Valladolid deplasmanında Raphinha ve Fermin Lopez’in golleriyle 2-1 kazanarak üst üste dördüncü galibiyetini aldı.

Real Madrid, sahasında Celta Vigo’yu 3-2 yendi. Milli futbolcu Arda Güler, 83 dakika görev yaptığı mücadeleyi birer gol ve asistle tamamladı.

Atletico Madrid’in Alaves’e konuk olduğu karşılaşmaysa golsüz sona erdi.

Milli futbolcu Bertuğ Yıldırım’ın forma giydiği mücadelede Getafe, deplasmanda Rayo Vallecano’ya 1-0 yenildi.

Barcelona’nın 79 puanla zirvede yer aldığı 34’üncü hafta sonunda Real Madrid’in 75 ve Atletico Madrid’in 67 puanı var.

Napoli avantajını korudu

Serie A’da Napoli, Lecce deplasmanında Giacomo Raspadori’nin golüyle 1-0 kazanarak art arda dördüncü galibiyetine ulaştı.

Zirvenin takipçisi Inter, sahasında Hellas Verona’yı 1-0 yendi ve iki hafta sonra galip geldi. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, cezası nedeniyle forma giyemedi.

Atalanta, Monza deplasmanında 4-0’lık net bir galibiyet aldı.

Roma’ysa Fiorentina’yı ağırladığı mücadeleyi 1-0 kazandı. Ev sahibi ekipte milli futbolcu Zeki Çelik, 77 dakika sahada kaldı. İtalyan teknik direktör Claudio Ranieri yönetiminde çıkışını sürdüren Roma’nın ligdeki yenilmezlik serisi 19 maça çıktı.

Ligin 35’inci haftasında 77 puana ulaşan Napoli, Inter’in üç puan önünde liderliğini korudu. Atalanta 68, Juventus, Roma ve Lazio 63’er puanla iki takımı izledi.

Bayern Münih şampiyon

Bundesliga’da Bayern Münih, Bayer Leverkusen’in puan kaybetmesiyle bitime iki hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Bayern Münih, kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edeceği Leipzig deplasmanından 3-3’lük beraberlikle döndü. Bavyera ekibi, Eric Dier, Michael Olise ve Leroy Sane’nin golleriyle 3-2 üstünlük yakalasa da uzatma dakikalarında gelen gole engel olamadı.

İddiasını sürdürebilmesi için kazanması gereken Bayer Leverkusen ise deplasmanda Freiburg ile 2-2 berabere kaldı ve şampiyonluk şansını kaybetti.

Eintracht Frankfurt, milli futbolcu Can Uzun’un 74’üncü dakikada oyuna girdiği Mainz 05 deplasmanında 1-1’lik beraberliğe razı oldu.

Ligin 32’inci haftasında şampiyon Bayern Münih, 76 puana ulaştı. Bayer Leverkusen 68 ve Eintracht Frankfurt 56 puan topladı.



