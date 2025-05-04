Beşiktaş Fenerbahçe'yi 1-0 yendi

Trendyol Süper Lig’in 34’üncü haftasındaki derbide Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe’yi 1-0 yendi.

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Karşılaşma öncesi Fenerbahçe 75 puanla ikinci, Beşiktaş 52 puanla dördüncü sıradaydı.

Ülker stadındaki maçı hakem Yasin Kol yönetti.

Beşiktaş 34’üncü dakikada ceza sahası içinde topun Anderson Talisca’nın eline çarpması sonucu penaltı kazandı.

Gedson Fernandes’in kullandığı penaltıyı İrfan Can Eğribayat kurtardı. Beşiktaş bu sezon ligde ilk kez penaltı kaçırdı.

44’üncü dakikada Mert Müldür’ün kafayla takım arkadaşlarına göndermek istediği top Gedson Fernandes’in önünde kaldı. Fernandes ceza sahası içine girerek topu fililere göndermeyi başardı.

İlk yarı 1-0 Beşiktaş’ın üstünlüğüyle kapandı.

Fenerbahçe 58’inci dakikada Talisca’yla gole yaklaştı, top az farkla dışarı gitti.

74’inci dakikada yine Talisca’nın frikik vuruşunda Mert Günok gole izin vermedi. Günok maçtaki toplam sekiz kurtarışla bu sezonki en iyi performansını gösterdi.

Karşılaşmanın normal süresine sekiz dakika eklendi.

Uzatmalarda başka gol olmazken Beşiktaş puanını 55’e çıkararak üçüncü sıradaki Sivasspor’la puan farkını ikiye indirdi.

75 puanda kalan Fenerbahçe’yse ligin bitimine dört hafta kala lider Galatasaray’ın sekiz puan gerisinde kaldı.

Galatasaray ligdeki iki maçını kazanması halinde şampiyon olacak.

Ligin ilk yarısında Beşiktaş’ın sahasında oynanan derbi mücadelesi de Beşiktaş’ın 1-0’lık galibiyetiyle sonuçlanmıştı.