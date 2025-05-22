Avrupa'da ilk: Çinli BYD, Tesla'dan daha fazla araç sattı

Çin merkezli BYD, Avrupa’da ilk kez ABD merkezli Tesla’dan daha fazla elektrikli araç sattı.

Fotoğraflar: AA

Otomotiv bilgi sağlayıcısı JATO Dynamics’in BYD’nin elektrikli otomobil satışları Avrupa’da nisanda yıllık yüzde 169 artarak 7 bin 231’e ulaştı. Aynı dönemde ABD merkezli Tesla’nın Avrupa’da yeni otomobil satışları yüzde 49 azalarak 7 bin 99’a düştü.

Böylece BYD 28 Avrupa ülkesinde ilk kez Tesla’dan daha fazla elektrikli araç satmış oldu.

Plug-in hibrit araçlar da dahil edildiğinde Çinli şirket, Tesla’yı daha da geride bıraktı. Çinli şirketin toplam satışları bu dönemde yüzde 359 arttı.

‘Fark küçük etkisi büyük’

Jato Dynamics analisti Felipe Munoz konuya ilişkin şöyle konuştu:

“BYD ve Tesla’nın aylık satış verileri arasındaki fark küçük olsa da etkisi çok büyük. Tesla yıllardır Avrupa elektrikli araç (BEV) pazarına liderlik ediyor.

BYD ise Norveç ve Hollanda dışındaki faaliyetlerine ancak 2022’nin sonlarında resmi olarak başladığı düşünüldüğünde bu Avrupa otomobil pazarı için bir dönüm noktasıdır.”

Bu arada Avrupa’da elektrikli araç kayıtları nisanda yüzde 28 arttı.

Alman otomobil üreticisi Volkswagen’in elektrikli otomobil satışlarının da nisanda yüzde 61 artması dikkati çekti.



