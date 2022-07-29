Avrupa ve Latin Amerika’da maymun çiçeğinden ilk ölümler

İspanya’yla Avrupa ve Brezilya’yla Latin Amerika’da maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk ölümler kaydedildi.

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İspanya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında ülkede 4 bin 298 maymun çiçeği virüsü tespit edildiği ifade edildi.

Açıklamada, dünya genelinde en yüksek maymun çiçeği vakasının İspanya’da saptandığı belirtildi.

AA’nın aktardığına göre ülkede, maymun çiçeği virüsü nedeniyle ilk kez bir kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada, bu ölümün Avrupa’da salgın kaynaklı ilk, Afrika dışında ise ikinci ölüm olduğu aktarıldı.

Açıklamada, İspanya’da maymun çiçeği virüsüne yakalanan 120 kişinin hastanelerdeki tedavisinin sürdüğü bilgisi verildi.

Brezilya

Brezilya Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasında, ülkede maymun çiçeği vaka sayısının 1066’ya yükseldiği belirtilerek, ilk ölümün kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Ölen kişinin Minas Gerais eyaletine bağlı Uberlandia kentinde yaşayan 44 yaşındaki erkek bir hasta olduğu kaydedildi.

Vakaların çoğunluğunun ülkenin en kalabalık eyaleti Sao Paulo’da ortaya çıktığı ve sayının 823 olduğu bildirildi.

Yetkililer, artan vakalar nedeniyle acil durum komitesinin kurulduğunu duyurdu. Hükümet, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ve Pan Amerikan Sağlık Örgütü’yle durumu görüştüğünü açıkladı.

Brezilya, ABD’nin ardından kuzey ve güney Amerika kıtasında en çok maymun çiçeği vakasının görüldüğü ülke.

Acil durum ilan edilmişti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 23 Temmuz’da başta Avrupa olmak üzere dünyada yayılmayı sürdüren maymun çiçeği salgınını Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan etmişti.

DSÖ’nün 27 Temmuz’daki açıklamasında, 78 ülkeden 18 binin üzerinde vakanın doğruladığı, vakaların yüzde 70’ini Avrupa bölgesi, yüzde 25’ini de Amerika bölgesinin oluşturduğu bildirilmişti.