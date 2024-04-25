Avrupa para yüzmede iki madalya, bir rekor

Avrupa Para Yüzme Şampiyonası’nda milli sporculardan Turgut Aslan Yaraman gümüş, Sevilay Öztürk’se bronz madalya kazandı.
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Milli sporcu Yaraman, 21-28 Nisan 2024 tarihleri arasında Portekiz’in Madeira Adası’nda düzenlenen Para Yüzme Avrupa Şampiyonası’nda 100 metre sırtüstü seçmelerinde dünya rekoru kırdı. Eski rekor 1 dakika 8 saniye 14 saliseyle Andrii Trusov’a aitti.
Yaraman S7 sırt üstü kategorisi 100 metre yarışmasında 1 dakika 7 saniye 91 saliseyle dünya rekoru kırarak finale yükseldi. Finaldeyse 1 dakika 7 saniye 64 saliseyle milli sporcu Avrupa ikincisi olarak gümüş madalya kazandı.
Kadınlar SM5 kategorisi 200 metre karışıkta Sevilay Öztürk de 3 dakika 54 saniye 94 saliseyle bronz madalya kazandı.