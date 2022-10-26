Avrupa Merkez Bankası’nın faiz kararı öncesi avro/dolar paritesi eşitlendi

Avro/dolar paritesi 20 Eylül’den beri ilk kez 1 seviyesinin üzerine yükseldi.

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ABD Merkez Bankası’nın hamleleri sonrası temmuzda avro/dolar paritesi 2002’den bu yana en düşük seviyeye gerilemiş ve ilk kez 1 seviyesinin altını görmüştü.

Avrupa Merkez Bankası’nın yarınki faiz kararı öncesi ortak para birimi avro, dolar karşısında 20 Eylül’den beri ilk kez 1 seviyesinin üzerine yükseldi.

Parite yüzde 0,6 artışla 1,0031’i gördü. Bloomberg dolar endeksi de bugün yüzde 0,4 civarında düşüşte. Doların düşüşünde ekonomide yavaşlama riski nedeniyle Fed’in faiz artış hızını yavaşlatacağı beklentileri etkili oldu.

Gelecek hafta düzenlenecek Fed toplantısının doların hareketinde etkili olması bekleniyor.

Bugün çoğu gelişen ülke para birimi de dolar karşısında yükselişte. En büyük artış yüzde 1,6 ile Macar forinti ve yüzde 1,5 ile Tayland bahtında oldu. Sterlin de dolar karşısında yüzde 1,3 artışla 1,1620 ile bir aydan uzun sürenin en yüksek seviyesine çıktı.