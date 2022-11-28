Avrupa Merkez Bankası faiz artırımını sürdürecek: Enflasyonu düşürmekte kararlıyız

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, enflasyonu istedikleri düzeye getirmekte kararlı olduklarını, bunun için de faizleri daha da artırmayı planladıklarını söyledi.

Avrupa Merkez Bankası. (Fotoğraf: AA)

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı savaş, enerji krizini tetiklemiş ve bu da Avrupa’daki enflasyonun tarihi seviyelere yükselmesine neden olmuştu. ECB bunun üzerine faizi artırmıştı. ECB Başkanı Lagarde, Avrupa Parlamentosu (AP) Ekonomik ve Mali İşler Komitesi’nin ‘parasal diyalog’ oturumunda konuştu.

AA’nın haberine göre ECB’nin son bir yılda para politikasını normalleştirmeye yönelik hızlı ve kapsamlı bir süreç başlattığını belirten Lagarde, “Önce birkaç ay içinde net varlık alımlarını sonlandırdık. Ardından, politika faizlerimizi şimdiye kadarki en hızlı şekilde artırmaya başladık” dedi.

Lagarde, Rusya-Ukrayna savaşının enerji güvenliğini tehdit ettiğini, tedarik zincirlerini kesintiye uğrattığını ve enflasyonu hedeflerinin çok üzerine yükselttiğini anlattı.

Savaşın yansımalarının sadece Avrupa’da değil dünya çapında hissedildiğine işaret eden Christine Lagarde, bunun merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesine ve finansman koşullarının dünya çapında hızla sıkılaşmasına yol açtığını söyledi.

Enerji bağımlılığını vurguladı

Lagarde, “Savaşa olan yakınlığımız ve enerji ithalatına olan bağımlılığımız göz önüne alındığında, Avrupa bundan özellikle sert bir şekilde etkilendi” diye konuştu.

Ekimde enflasyonun avro bölgesinin kuruluşundan bu yana ilk defa çift haneye çıktığını, bunun temel nedeninin de yüksek enerji maliyetleri olduğunu hatırlatan Lagarde, enerji krizi ve küresel darboğazların arzı kısıtlamasına rağmen salgın sonrası ekonominin yeniden açılmasının talebi artırarak çekirdek enflasyonu yükselttiğini ifade etti.

‘Enflasyonla mücadelenin ana aracı faiz’

Enflasyonla mücadelede ana aracın faiz oranları olduğuna dikkati çeken Lagarde, faiz ayarlamaların ekonomide hissedilmesinin biraz zaman alacağını anlattı.

Enflasyonu orta vadeli hedef olan yüzde 2 seviyesine düşürme konusunda kararlı olduklarını anlatan Lagarde, bunun için faizleri daha da artırmayı planladıklarını söyledi. Lagarde, ayrıca enflasyonun daha da artmasını beklediklerini belirtti.