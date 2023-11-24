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Yaramazlara biraz batar!

Avrupa Merkez Bankası başkanının oğlu kriptoda ‘batmış’

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde, oğlunun kripto varlıklara yatırım yaptığını ve ‘neredeyse yatırımının tamamını kaybettiğini’ açıkladı.

Fotoğraf: Reuters

Lagarde, Frankfurt’ta öğrencilerle buluşmasında, oğlunun birçok uyarıya rağmen oynaklığı yüksek kripto varlıklarına kendisini dinlemeden yatırım yaptığını belirtti. Lagarde şöyle devam etti: “Yatırdığı paranın neredeyse tamamını kaybetti. Çok fazla değildi ama hepsini kaybetti, yaklaşık yüzde 60’ını kaybetti. Daha sonra onunla konu hakkında tekrar konuştuğumda, isteksizce benim haklı olduğumu kabul etti.”


ECB başkanı , uzun süredir kripto varlıkları ‘spekülatif’ olarak değerlendiriyor, suçlularca yasadışı faaliyetler için sıklıkla kullanılan bir araç olarak tanımlıyordu.

Lagarde’ın 30’lu yaşların ortasında iki oğlu bulunuyor.

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Akşam Postası / 5 Haziran 2024

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