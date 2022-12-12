Avrupa Film Ödülleri’ne ‘Hüzün Üçgeni’ damga vurdu

Ruben Östlund’un Altın Palmiye ödüllü ‘Hüzün Üçgeni’ filmi, Avrupa’nın Oscar’ı sayılan Avrupa Film Ödülleri’nde ‘en iyi film’ dahil dört ödülü kazanarak geceye damgasını vurdu.

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İzlanda’nın başkenti Rejkjavik’te bu yıl 35’inci kez düzenlenen ödül töreninde İsveçli yönetmen Östlund’un son filmi, ‘en iyi film’, ‘en iyi yönetmen’, ‘en iyi senaryo’ ve ‘en iyi erkek oyuncu’ (Zlatko Burić) dallarında ödüle layık bulundu. Böylece Hüzün Üçgeni adaylık elde ettiği bütün kategorilerdeki ödülü kazanmış oldu.

Bununla birlikte ‘European Excellence Awards’ olarak adlandırılan teknik kategorilerdeki ödüllerin daha önce açıklanan sahipleri de törende ödüllerine kavuştu. Emin Alper imzalı ‘Kurak Günler’in kurgusunu üstlenen Eytan İpeker ve Özcan Vardar da gecede ödüllerine kavuşan sinemacılar arasındaydı.

Kazananların tam listesi şöyle:

En iyi film: Triangle of Sadness

En iyi komedi filmi: The Good Boss

En iyi belgesel: Mariupolis 2

En iyi kısa film: Granny’s Sexual Life

En iyi yönetmen: Ruben Ostlund, Triangle of Sadness

En iyi kadın oyuncu: Vicky Krieps, Corsage

En iyi erkek oyuncu: Zlatko Burić, Triangle of Sadness

En iyi senaryo: Ruben Ostlund, Triangle of Sadness

En iyi kostüm tasarımı: Belfast