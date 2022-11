Avrupa Film Ödülleri adayları belli oldu

Avrupa sineması için ödül sezonunun önemli duraklarından Avrupa Film Ödülleri’nin bu yılki adayları açıklandı. Ön plana çıkan filmler arasında Ruben Östlund’un yönettiği Altın Palmiye ödüllü ‘Triangle of Sadness’, Carla Simon’un yönettiği Altın Ayı ödüllü ‘Alcarràs‘, Lukas Dhont’un yönettiği ‘Close‘ yer alıyor.

Avrupa’da üretim yapan sinemacılara ve kıtanın öne çıkan filmlerine 1988’den beri takdim edilen Avrupa Film Ödülleri’nin bu yılki adaylarını su şekilde:

En iyi film

Alcarras

Alcarràs – Carla Simón

Carla Simon’un son filmi Alcarràs, Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı Ödülü’nü alan ilk Katalanca film. Tamamen amatör oyuncuların yer aldığı film, Katalonya’daki Alcarràs köyündeki arazilerinde nesillerdir şeftali toplayan Solé ailesini merkezine alıyor. Ancak bu yılın son hasatl olma ihtimali de var, nitekim tahliye ve şeftali ağaçlarının kesilip güneş panellerinin kurulması ihtimaliyle karşı karşıya kalmaları, birbirine sıkı sıkıya bağlı aile üyelerinin arasını açıyor. Carla Simón, Alcarràs’ta geleneksel Katalonya’yı fon alarak sarsılmaz aile bağlarının mahrem ve dokunaklı bir portresini çiziyor.

Close

Close – Lukas Dhont

Belçikalı genç yönetmen Lukas Dhont’un ikinci filmi Close’da 13 yaşındaki Leo ve Rem’in ergenlik döneminin fırtınalı süreci kimlik arayışı karmaşası üzerinden tahlil ediliyor. Kuir bir film olan Close ile Dhont Cannes’da jüri büyük ödülünü kazandı.

Holy Spider



Holy Spider – Ali Abbasi

Holy Spider (Kutsal Örümcek), İran’ın kutsal şehri Meşhed’i ahlaksız ve yozlaşmış sokak fahişelerinden ‘temizlemek‘ için kendi dini arayışına girişen aile babası Saeed’i takip eder. Birkaç kadını öldürdükten sonra, ilahi görevinde halkın ilgisinin eksikliği konusunda giderek daha umutsuz hale gelir. Bu sırada bir kadın gazeteci Meşhed’in karanlık sokaklarında kendisine Örümcek Katili diyen bu seri katilin peşine düşer.

Triangle of Sadness

Triangle of Sadness – Ruben Östlund

Triangle of Sadness (Hüzün Üçgeni): Model çift Carl ve Yaya lüks bir gemi yolculuğuna davet edilir. Yat battığında, bir grup milyarder ve bir temizlikçi kadınla birlikte ıssız bir adada mahsur kalırlar. Hayatta kalma mücadelesinde, temizlikçi kadın balık tutmayı bilen tek kişi olduğu için eski hiyerarşiler alt üst olur.

Corsage

Corsage – Marie Kreutzer

Yıl 1877, yer Viyana. Bavyera Düşesi, Avusturya İmparatoriçesi ve Macaristan Kraliçesi Elisabeth Amalie Eugenie, diğer adıyla ‘Sissi‘, kırkıncı doğum gününü kutlamaktadır. Kamusal imajından hiç memnun olmayan Sissi, kilosunu ve ölçülerini takıntılı bir şekilde takip etmeye başlar. Dünya prömiyerini 2022 Cannes’da Belirli Bir Bakış bölümünde yapan Corsage (Korsaj), Elisabeth’in 40’ıncı doğum günü kutlamalarını dönüm noktası alarak sonunda zincirlerini kırmaya niyetlenen, bilgiye ve yaşama aç bir kadının isyanını gözler önüne seriyor. Kırılgan olduğu kadar öfkeli, narin ama dişli İmparatoriçe’yi kusursuz canlandıran Vicky Krieps, performansıyla Cannes’da ödül kazandı.

En iyi yönetmen

Lukas Dhont (Close)

Marie Kreutzer (Corsage)

Ali Abbasi (Holy Spider)

Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

Alice Diop (Saint Omer)

Jerzy Skolimowski (EO)

En iyi senaryo

Arnau Vilaró (Alcarràs)

Carla Simón (Alcarràs)

Kenneth Branagh (Belfast)

Lukas Dhont (Close)

Angelo Tijssens (Close)

Ali Abbasi (Holy Spider)

Afshin Kamran Bahrami (Holy Spider)

Ruben Östlund (Triangle of Sadness)

En iyi kadın oyuncu

Vicky Krieps (Corsage)

Zar Amir Ebrahimi (Holy Spider)

Léa Seydoux (One Fine Morning)

Penélope Cruz (Parallel Mothers)

Meltem Kaptan (Rabiye Kurnaz vs George W. Bush)

En iyi erkek oyuncu

Paul Mescal (Aftersun)

Eden Dambrine (Close)

Elliott Crosset Hove (Godland)

Pierfrancesco Favino (Nostalgia)

Zlatko Buric (Triangle of Sadness)

Avrupa komedisi ödülü

Cop Secret

The Divide

The Good Boss

Avrupa keşif ödülü (FIPRESCI)

107 Mothers

Love According to Dalva

Other People

Pamfir

Small Body

Sonne

En iyi belgesel

A House Made Of Splinters

Girl Gang

Mariupolis 2

The Balcony Movie (Film balkonowy)

March on Rome

En iyi animasyon

Little Nicholas

Evlilik Hayatım (My Love Affair with Marriage)

My Neighbors’ Neighbors

No Dogs or Italians Allowed

Oink

En iyi kısa film

Granny’s Sexual Life

Ice Merchants

Love, Dad

Techno, Mama

Will My Parents Come to See Me