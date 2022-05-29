Altın Palmiye’yi İsveçli yönetmen Östlund’un ‘Hüzün Üçgeni’ kazandı

Bu yıl 75’inci kez düzenlenen Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye’yi (Palm d’Or) İsveçli yönetmen Ruben Östlund’un ‘Hüzün Üçgeni’ (Triangle of Sadness) adlı filmi kazandı.

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Türkiye, İsveç, Fransa, ABD, İngiltere, İsviçre, Yunanistan ortak yapımı ‘Hüzün Üçgeni’, hiyerarşinin aniden alt üst olduğu, rollerin ve sınıfların tersine döndüğü bir hiciv filmi. Filmin oyuncu kadrosunda Britanyalı Harris Dickinson ve Güney Afrikalı Charlbi Dean rol alıyor.

Bu, Östlund’un Fransa’nın Cannes kentinin ev sahipliği yaptığı festivalde kazandığı ikinci Altın Palmiye. 2017’de ‘The Square’ adlı filmle ödülü kazanmıştı.

Östlund, dün akşamki ödül töreninde, ”Bu filmi yaparken insanların güldürüp eğlendirmeyi aynı zamanda da kendilerine sorular sordurmayı hedefledik” dedi.

En iyi yönetmen ödülü ‘Decision to Leave’le Güney Koreli Park Çan-wuk’a gitti. En iyi erkek oyuncu dalındaki ödülse bir başka Güney Koreli’nin, 2019 yapımı, Oscarlı ‘Parazit’ filmindeki performansıyla dikkat çeken Song Kang-ho for Broker’un oldu.

En iyi kadın oyuncu ödülünü İran’da seks işçilerini hedef alan bir seri katili konu alan suç gerilim filmi ‘Holy Spider’daki gazeteci rolüyle Zar Amir Ebrahimi’ye kazandı. Bu yıl jüri büyük ödülüne Lukas Dhont’un ‘The Close’ filmi layık görüldü.

Ödüller, Fransız oyuncu Vincent Lindon başkanlığındaki dokuz kişilik bir jüri tarafından belirlendi.