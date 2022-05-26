‘Elvis’ Cannes Film Festivali’nde ayakta alkışlandı: Aileyi ağlattı

Avustralyalı yönetmen Baz Luhrman’ın imzasını taşıyan ‘Elvis’in dünya prömiyeri dün akşam Cannes Film Festivali’nde yapıldı.

Fotoğraf: Reuters

1977’de ölen rock’n roll efsanesinin hayatını konu alan filmde Presley’i Austin Butler, menajeri Tom Parker’ı Tom Hanks, büyük aşk yaşadığı Priscilla Presley’i Olivia Dejonge canlandırdı.

Şarkıları kuşaktan kuşağa aktarılan Presley’in beyazperdeye yansıyan öyküsü izleyenler tarafından 12 dakika ayakta alkışlandı.

Pandemi nedeniyle yapımı ertelenen filmin asla çekilemeyeceğinden çekindiğini belirten Luhrman alkış tufanı sırasında ekip arkadaşlarına sarılarak sinemaseverleri selamladı. ”Başta Tom Hanks olmak üzere tüm ekibin cesareti sayesinde buradayız” diyen Luhrman sahnede duygulu anlar yaşadı.

Prömiyerin davetlileri arasında şarkıcılar Shakira, Ricky Martin ve Presley’le 1967-1973 yılları arasında evli kalan Priscilla Presley (üstte sağdan dördüncü) de vardı ve film ekibiyle sahneye çıktı.

Uzun süren alkış sırasında duygulanan ABD’li oyuncu Presley gözyaşlarını tutamadı. Daha sonra da Facebook’ta Austin’in performansından çok etkilendiğini, Luhrman tarafından gerçek hikayenin mükemmel ve kreatif bir şekilde anlatıldığını yazarak filmi övdü.

Biyografik film, Presley’in kızı Lisa Marie Presley ve torunu Riley Keough’dan da tam not aldı. Lisa Marie Presley, çok beğendiğini ifade ederken Keough da filmin beşinci dakikasında ağlamaya başladığını söyleyerek, ”Baz ve Austin’in iyi bir iş çıkarmak için ne kadar emek verdiği belli. Austin inanılmaz bir performans sergilemiş” ifadelerini kullandı.